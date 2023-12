Jornalistas de O Estado ganham 1º lugar no Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo Ambiental 2023

A noite de sexta-feira (1) foi de festa para o jornalismo de Mato Grosso do Sul, com a cerimônia de premiação da 12ª edição do Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo Ambiental 2023. Os jornalistas Kamila Alcântara e Marcos Maluf, do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, tiveram seus trabalhos escolhidos como vencedores, em suas respectivas categorias.

A repórter Kamila Alcântara foi a vencedora na categoria jornal impresso, com a reportagem “Na periferia, escola pública ensina cuidado ambiental em laboratório a céu aberto”. Kamila falou sobre a sensação em receber seu primeiro prêmio como jornalista.

“É uma sensação inexplicável! Ver seu trabalho avaliado por um juri de peso e premiado é sensacional. Espero que todos os colegas passem por essas experiência incrível, que nos faz querer participar de mais e mais premiações.”

Marcos Maluf foi o vencedor na categoria fotojornalismo, com a reportagem, “Água potável e rede de esgoto vão chegar a todas as escolas urbanas e rurais”. Diferente de Kamila, Maluf já ganhou outros prêmios ao longo da carreira, mas

“A sensação de receber um prêmio é sempre muito boa, mas cada um tem uma esperiência diferente. No prêmio passado foi especial, porque minha filha estava junto, no de hoje a sensação é outra, porque concorri com um profissional que alé de ser muito competente, também é um grande amigo que sempre admirei. O prêmio da Águas Guariroba fomenta e apoia vários projetos voltados à sustentabilidade, que impactam positivamente a sociedade.

Além de troféu e certificado, os vencedores de cada categoria receberá um prêmio em dinheiro no valor de R$ 10 mil e de R$ 5 mil para os segundos colocados.

O “Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo Ambiental” é realizado anualmente pela Águas Guariroba desde 2010, com o objetivo de incentivar a produção de reportagens sobre saneamento básico e suas relações com a saúde e o meio ambiente. Ainda conforme a concessionária, a premiação busca valorizar e reconhecer a importância do trabalho do profissional de imprensa e da difusão do conhecimento em busca da sustentabilidade.

