Aliado de Bolsonaro deve deixar a Prefeitura de Campo Grande

O Tenente Aparecido Portela, suplente da senadora Tereza Cristina (PP) e amigo pessoal do presidente de honra do PL e ex- -presidente Jair Bolsonaro, pode deixar a Prefeitura de Campo Grande em breve. A notícia foi repassada para o jornal O Estado por fontes de Brasília. Segundo essas fontes, Portela teria dado sinais de que pretende deixar a coordenação da Defesa Civil, cargo em que está desde 31 de setembro, nomeado pela prefeita Adriane Lopes (PP). Outra questão levantada pela fonte é que sua saída pode significar o afastamento do PL (Partido Liberal) da prefeita, abrindo espaço para o partido confirmar candidatura própria, com o apoio de Bolsonaro, para disputar a cadeira de prefeito em 2024.

O presidente estadual do PL, deputado federal Marcos Pollon, luta para que o partido tenha candidatura própria em Mato Grosso do Sul nas eleições municipais de 2024. Ele defende também a união da direita no Estado. Para isso, além do seu nome, já apontou como possibilidades de pré-candidatos os nomes do ex-deputado Capitão Contar (PRTB), que foi convidado para se filiar ao PL; o do deputado João Henrique Catan (PL) e o do deputado Rafael Tavares (PRTB), que também poderia migrar para o PL.

Na construção desse projeto, o único empecilho era a proximidade de Bolsonaro com a ministra Tereza Cristina (PP), que foi responsável pela ida do seu suplente para a prefeitura. Caso se confirme a sua saída agora, isso pode significar o primeiro passo para o afastamento total de Bolsonaro da prefeita Adriane Lopes (PP), o que dificultaria, ainda mais, suas chances na disputa em 2024.

Por outro lado, a Prefeitura de Campo Grande garante que ele não deixará o cargo e que o titular da Defesa Civil Municipal de Campo Grande tem desempenhado o seu papel com excelência e nunca houve por nenhuma das partes qualquer indicativo neste sentido, pelo contrário, existe um planejamento em curso que é coordenado pelo Tenente Portela em conjunto com a prefeita Adriane Lopes, a fim de fortalecer as ações de enfrentamento à resiliência climática, na busca de ações mais rápidas e eficientes para enfrentar essas situações de emergência.

Por – Daniela Lacerda

