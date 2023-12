Executiva com Perillo, Riedel e Azambuja busca fortalecer o PSDB

Com a eleição oficializada da nova executiva nacional do PSDB, a diretoria, que tem o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, como presidente, terá que buscar o fortalecimento do partido, que tem perdido espaço.

Mato Grosso do Sul está inserido na nova diretoria tucana com dois representantes – o governador Eduardo Riedel, como vice-presidente, e o ex-governador Reinaldo Azambuja, como tesoureiro.

O PSDB conseguiu eleger três governadores na última eleição geral – Riedel, em MS; Raquel Lyra, em Pernambuco e Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. Ao contrário de alguns Estados, como São Paulo, onde o ninho tucano reinou por muito tempo e agora vem perdendo filiados para outros partidos, aqui, em Mato Grosso do Sul, o PSDB tem crescido e chegou à marca de 50 prefeitos na sigla, de um total de 79 municípios no Estado – o que demonstra a força do ninho tucano no Estado.

Para Reinaldo Azambuja, ex-governador e presidente do diretório sul-mato-grossense, as raízes programáticas da social-democracia foram plantadas em solo firme e tiveram sua serventia reconhecida plenamente em todo o país. Ele vê com otimismo a perspectiva aberta com a eleição de Perillo em chapa única, demonstrando o interesse geral pela unidade.

Reinaldo lembrou que já participou como tesoureiro do partido em outra ocasião. “Nesses 28 anos de política tenho muito orgulho de fazer parte como tesoureiro do partido. Já havia assumido como tesoureiro-adjunto, quando era deputado federal”, disse.

O governador Eduardo Riedel reforçou as contribuições da sigla para a política nacional. “A gente chega com um partido que nunca perdeu suas raízes e, principalmente, o seu rumo. Somos guardiões de um conjunto de ações que projetam um Brasil melhor”, disse.

“Se precisar fazer oposição, somos oposição. Se precisar aplaudir, vamos aplaudir. Porém, nós temos personalidade própria” e completou, “é importante defendermos os valores do nosso partido. Somos soldados e guardiões de um conjunto de ações que não tenho dúvida que tem como consequência um Brasil melhor”, concluiu Eduardo Riedel. O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) disse que os atores políticos do partido tiveram maturidade para convergir. (Com FCG)

Por – Alberto Gonçalves

