Jornalistas de O Estado são finalistas do Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo Ambiental 2023

O jornal O Estado de Mato Grosso do Sul mostra mais uma vez o compromisso com a notícia e com o jornalismo. Isso porque, três profissionais se destacaram em duas categorias (Fotojornalismo e Jornal Impresso) e estão entre os finalistas da 12ª edição do Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo Ambiental 2023.

Os três profissionais finalistas foram: na categoria jornal impresso, o editor-chefe Bruno Arce, a jornalista Kamila Alcântara e na categoria fotojornalismo, o fotojornalista Marcos Maluf. Ao todo, serão premiados dois trabalhos por categoria. Além de troféu e certificado, cada ganhador irá receber um prêmio em dinheiro no valor de R$ 10 mil para o primeiro colocado e de R$ 5 mil para o 2º lugar.

Realizada anualmente pela Águas Guariroba desde 2010, o objetivo é incentivar a produção de reportagens sobre saneamento básico e suas relações com a saúde e o meio ambiente. Ainda conforme a concessionária, a premiação busca valorizar e reconhecer a importância do trabalho do profissional de imprensa e da difusão do conhecimento em busca da sustentabilidade.

As reportagens finalistas são “Água potável e rede de esgoto vão chegar a todas as escolas urbanas e rurais” e “Na periferia, escola pública ensina cuidado ambiental em laboratório a céu aberto”.

Para a jornalista Kamila Alcântara, a experiência de ser finalista na premiação é inédita. “Para mim é mais uma experiência de vida inédita, uma alegria que eu nunca senti. Só de ser finalista já estou imensamente feliz e realizada profissionalmente, pois desde que comecei em redação de jornal, lá em 2013, sei da importância social e jornalística desse prêmio”, comenta.

Além disso, a profissional diz que a produção da pauta, sobre o cuidado ambiental em uma escola pública, foi o destaque para ela, com a oportunidade de contar sobre o trabalho de estudantes em uma escola de região periférica de Campo Grande.

“Eu me apaixonei pela pauta desde a primeira vez que ouvi sobre. Sabia que era um conteúdo para entrar na concorrência do prêmio, mas durante a produção foquei em alcançar o objetivo inicial: contar uma história de conservação ambiental muito sensível e especial para aquelas crianças. Tentar apresentar ao leitor o quanto aquele lugar é precioso e que precisa de atenção é o mais importante. Ter virado finalista na premiação é um presente, mas que espero colaborar para aquela história”.

O fotojornalista Marcos Maluf considera um privilégio poder falar e documentar sobre jornalismo ambiental. “O prêmio da Águas Guariroba tem fomentado e apoiado vários projetos, atitudes sustentáveis, e não importa se sejam ideias de especialistas ou de pessoas no ambiente doméstico”.

Consagrado no meio por um olhar único para o jornalismo, o profissional frisa que para ele, as iniciativas mais humildes podem virar destaque. “Aí que tá o meu prazer em produzir, eu acredito muito que grandes ideias partem de um princípio simples e amo exaltar a simplicidade”.

Os vencedores serão revelados no dia 1º de dezembro no Recanto Ratier, à partir das19h30, na Rua Pernambuco, 1859 – Centro.

Confira as matérias finalistas: