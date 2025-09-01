Idoso morre após ser atropelado por trator em fazenda de Maracaju

Foto: Reprodução
Foto: Reprodução

Um idoso de 64 anos morreu nesse domingo (31) na Santa Casa de Campo Grande após ser atropelado por um trator em uma fazenda de Maracaju, cidade localizada a 159 quilômetros da Capital. O acidente aconteceu na sexta-feira (29), mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem havia ido visitar amigos na Estância Maracaju e se ofereceu para ajudar operadores de máquinas agrícolas a manobrar os veículos dentro de um galpão. Ele estava no chão enquanto um funcionário conduzia um trator acoplado a uma “calcariadeira”, implemento usado para distribuição de calcário no solo.

Em determinado momento, o equipamento atingiu o idoso, que caiu e acabou atropelado por uma das rodas do maquinário. Funcionários da fazenda prestaram os primeiros socorros e acionaram o Corpo de Bombeiros. A vítima foi encaminhada inicialmente ao Hospital Municipal de Maracaju e, posteriormente, transferida em vaga zero para a Santa Casa da Capital. Apesar dos esforços da equipe médica, ele morreu em decorrência de trauma abdominal fechado e choque por trauma hepático grave.

Familiares informaram à polícia que o idoso não tinha vínculo empregatício com a fazenda e classificaram o episódio como uma fatalidade. O caso foi registrado como homicídio culposo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, em Campo Grande.

 

