Idoso morre após ser atropelado por trator em fazenda de Maracaju

Um idoso de 64 anos morreu nesse domingo (31) na Santa Casa de Campo Grande após ser atropelado por um trator em uma fazenda de Maracaju, cidade localizada a 159 quilômetros da Capital. O acidente aconteceu na sexta-feira (29), mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem havia ido visitar amigos na Estância Maracaju e se ofereceu para ajudar operadores de máquinas agrícolas a manobrar os veículos dentro de um galpão. Ele estava no chão enquanto um funcionário conduzia um trator acoplado a uma “calcariadeira”, implemento usado para distribuição de calcário no solo.

Em determinado momento, o equipamento atingiu o idoso, que caiu e acabou atropelado por uma das rodas do maquinário. Funcionários da fazenda prestaram os primeiros socorros e acionaram o Corpo de Bombeiros. A vítima foi encaminhada inicialmente ao Hospital Municipal de Maracaju e, posteriormente, transferida em vaga zero para a Santa Casa da Capital. Apesar dos esforços da equipe médica, ele morreu em decorrência de trauma abdominal fechado e choque por trauma hepático grave.

Familiares informaram à polícia que o idoso não tinha vínculo empregatício com a fazenda e classificaram o episódio como uma fatalidade. O caso foi registrado como homicídio culposo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, em Campo Grande.

