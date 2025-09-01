Setembro começa com calor, baixa umidade e risco de tempestades em Mato Grosso do Sul

A segunda-feira (1º) deve ser marcada por sol forte e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, sob influência de um sistema de alta pressão atmosférica que mantém o tempo seco na maior parte do Estado. O calor predomina e a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 40%, níveis considerados de atenção para a saúde.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a aproximação de uma frente fria, associada ao transporte de calor e umidade, favorece a formação de nuvens carregadas e aumenta as chances de chuva e tempestades, especialmente nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo potencial para tempestades, com possibilidade de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h, acumulados de chuva de até 50 milímetros por dia e eventual queda de granizo.

As temperaturas variam conforme a região. Em Campo Grande, os termômetros oscilam entre 20°C e 22°C pela manhã e podem alcançar 34°C à tarde. No Pantanal, cidades como Corumbá e Aquidauana enfrentam calor intenso, com máximas de 35°C a 36°C. Já no Cone-Sul, municípios como Ponta Porã e Iguatemi registram mínimas entre 18°C e 20°C, com máximas que não ultrapassam 28°C.

No Bolsão, os termômetros em Três Lagoas e Paranaíba marcam mínimas de 21°C e 18°C, com máximas entre 33°C e 34°C. Para a região de Grande Dourados, a previsão indica mínima de 20°C e máxima de 31°C.

Apesar da possibilidade de pancadas de chuva, o tempo seco predomina durante grande parte do dia no Estado. Autoridades de saúde reforçam recomendações como evitar atividades físicas sob sol forte, manter hidratação adequada e redobrar os cuidados com crianças e idosos, mais vulneráveis aos efeitos do calor e da baixa umidade.

