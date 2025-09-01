Homem é baleado pela PM após agredir mulher em área de invasão em Campo Grande

Um homem, que não teve nome nem idade divulgados, foi baleado pela Polícia Militar na noite de domingo (31) após agredir uma mulher na região conhecida como “Invasão da Homex”, no Bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande.

Segundo testemunhas, a confusão começou durante uma bebedeira entre um grupo de pessoas. Em determinado momento, a mulher envolvida emprestou sua motocicleta para o homem, que demorou a retornar. Ao ser questionado sobre a demora, ele não gostou e passou a agredir a proprietária do veículo com socos.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada. Quando percebeu a aproximação da viatura, o homem tentou fugir pulando muros de residências, mas acabou interceptado no quintal de uma moradora. Durante a ação, foi baleado por um dos policiais.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer o ferido, que levou um tiro na perna, acima do joelho. O estado de saúde dele não foi informado até o momento.

