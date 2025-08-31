Foragido por tráfico é preso em pagode no Bairro Tiradentes

A noite de sábado (30) terminou com a captura de Luiz Augusto dos Santos Miyashato, de 36 anos, que estava foragido da Justiça. Ele foi surpreendido por policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) enquanto participava de um evento de pagode na Rua Marquês de Lavradio, no Bairro Tiradentes, em Campo Grande. Contra ele havia mandado de prisão temporária expedido pela Justiça de Três Lagoas, por tráfico de drogas.

Segundo informações, dias antes da prisão, equipes da Polícia Civil de Água Clara haviam deflagrado uma operação em endereços ligados ao suspeito. Nos imóveis e comércios identificados com o nome “Made in Favela”, foram apreendidas porções de cocaína já embaladas para venda, balança de precisão, dinheiro fracionado e anotações do tráfico.

Durante as diligências, realizadas também na residência de Luiz Augusto, na Rua Abelo Ferreira, os policiais localizaram mais drogas, entre elas maconha e cocaína com características semelhantes. No entanto, ele conseguiu escapar pouco antes da chegada das equipes, fugindo em um Chevrolet Cruze preto.

Após quase uma semana em liberdade, o foragido acabou localizado em Campo Grande e conduzido para a delegacia. O caso segue sob investigação.