Final de Ano em Campo Grande movimenta R$ 143,8 Milhões

A movimentação da economia até o Réveillon é estimada em R$ 143,8 milhões. O final de ano em Campo Grande não é apenas uma festividade; é um impulsionador econômico vital para a cidade. Com um impacto econômico, a movimentação intensa durante as festividades contribuiu para a geração de empregos temporários, fortalecendo a economia local.

A população campo-grandense vai gastar em média R$ 615,05 com presentes e comemorações de Natal e R$323,49 com comemorações de Ano Novo, aponta pesquisa da Fecomércio MS e Sebrae MS. Ao todo, são R$ 314,85 milhões injetados na economia, 10% a mais do que o ano passado. Desse total, R$ 170,99 milhões circularão na economia no período do Natal e o restante, R$ 143,86, referem-se ao movimento nos dias próximos ao Ano Novo.

Cerca de 30 mil pessoas passaram a virada de 2022 para 2023 na Cidade do Natal, a expectativa é que esse número seja maior esse ano. “A grande quantidade de pessoas que vem do interior do Estado, ajuda a movimentar as redes hoteleiras, bares e restaurantes. Campo Grande tem se tornado um destino de turismo e entretenimento.” ressaltou O presidente da CDL, Adelaido Vila

Setores-chave, como vestuário, decoração, alimentos e bebidas, intensificaram suas operações, antecipando uma demanda crescente por produtos e serviços exclusivos para as celebrações de fim de ano. Lojas de vestuário e acessórios testemunharam um aumento significativo nas vendas, conforme os consumidores buscavam trajes especiais para marcar a virada do ano. O tradicional branco, simbolizando paz e renovação, dominou as preferências dos clientes, impulsionando ainda mais as vendas nesse segmento.

