Em coletiva de imprensa, Diretora da Fapec afirma que irá mudar o processo de revisão das provas em vestibulares

No último dia 7 de dezembro, um grupo expressivo de estudantes, acompanhado por cerca de 70 professores, se reuniu diante da Câmara Municipal de Campo Grande em um ato de protesto. O foco da manifestação era a denúncia de problemas enfrentados nos vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), ambos organizados pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

Tanto no exame da UEMS, ocorrido em 26 de novembro, quanto no da UFMS, em 3 de dezembro, candidatos compartilharam experiências de erros ortográficos e perguntas sem respostas corretas. Alguns apontaram equívocos na instrução da prova, destacando que “60 questões” estava redigido como “60 (quarenta) questões”.

Diante dessas reclamações e após acumular 1,4 mil recursos enviados pelos participantes dos vestibulares 2024 das UFMS e UEMS, a Fapec anunciou, em coletiva de imprensa em Campo Grande nesta úlitma quarta-feira (13), uma mudança na forma de revisão das questões.

Em resposta às denúncias de alunos e professores sobre uma série de erros e incongruências nos vestibulares em questão, a diretora-presidente da Fapec, Nilde Brum, afirmou que os questionamentos recebidos serão encaminhados aos professores que elaboraram as questões. A diretora afirmou que irá iniciar um processo de revisão da estrutura e organização dos vestibulares responsáveis peal Fapec.

A Fundação planeja publicar os gabaritos das provas e o resultado dos recursos no próximo dia 22, buscando trazer transparência ao processo e responder às preocupações levantadas pela comunidade acadêmica.