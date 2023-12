Prêmio Fundect Pesquisador Sul-mato-grossense 2023 será realizado na próxima segunda

Destaque ao trabalho científico – Na segunda-feria(18), acontece o Prêmio pesquisador sul-mato-grossense de 2023, realizado pela Fundect. A instituição de fomento a ciência em MS vai premiar os trabalhos que mais se destacaram no estado.

Realizado a cada dois anos, o prêmio é dividido em categorias, confira quais são:

Premiação

A premiação possui duas categorias: Pesquisador Destaque e Pesquisador Inovador. A primeira categoria é dividida em três subcategorias: Ciências da Vida, Ciências Exatas e Ciências Humanas. A segunda está subdividida em Inovação para o Setor Empresarial e Inovação para o Setor Público. No total são R$ 90 mil em prêmios. Os três primeiros colocados de cada subcategoria serão premiados. O primeiro lugar receberá de R$ 10 mil, o segundo R$ 5 mil e terceiro R$ 3 mil. A cerimônia será Auditório da UEMS em Campo Grande, localizada na Avenida Dom Antônio Barbosa, 4.155, Vila Santo Amaro.

Confira a lista de indicados

