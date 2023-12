Mesmo sem acordo horário estendido no fim de ano movimenta economia

O horário estendido para o comércio de Campo Grande, a partir desta sexta-feira (8), vai ajudar tanto o comércio como também o trabalhador, além de movimentar a economia local. O período de abertura é uma sugestão dada pelo Sindivarejo-CG (Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande).

“O horário especial é extremamente importante para todos, para aqueles que têm necessidade do horário estendido para fazer suas compras, é bom para a classe trabalhadora que vai conseguir ter um condicionamento melhor, é bom para o lojista, é bom para todos”, ressalta o presidente da CDL-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), Adelaido Vila.

Entre festas e comemorações de fim de ano, a expectativa é de que o comércio de Campo Grande movimente R$ 250 milhões na economia.

O período de abertura deveria ter sido definido em Convenção Coletiva entre o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande e o Sindivarejo-CG, junto com outras normas dos contratos individuais para o período de 2023/2024. No entanto, só foi liberado o horário especial, mas as negociações de reajuste para os trabalhadores ainda continuam.

A sugestão é de que o comércio funcione nos horários já tradicionais para o período. Sexta e sábado (dia 08 e 09) até as 20h; de segunda a sábado (11 a 23) até as 22h. Aos domingos (10 e 17), das 9h às 18h. No dia 24 de dezembro, até as 17h e dia 31 de dezembro até às 16h.

Os estabelecimentos localizados nos shoppings e hipercenters têm exceção. Os funcionários irão trabalhar no dia 24 de dezembro das 09h às 19h, e no dia 31 de dezembro, das 09h às 18h.

