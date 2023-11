Estudantes precisam conferir resultado e convocação estágios do Governo do Estado

A lista de estudantes aprovados nos cursos de capacitação técnica e a convocação para que se apresentem para atuar nas secretarias, autarquias, agências e fundações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul já está disponível. É importante que os candidatos se atentem para o e-mail e telefone cadastrado no momento da inscrição, onde serão encaminhadas as informações de convocação.

Ao todo, são 98 vagas para início imediato, além de vagas para cadastro reserva em 34 cursos, destinadas a estudantes das universidades participantes do Crie/MS (Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul), sendo elas: UFMS (Universidade Federal Mato Grosso do Sul), UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), Universidade Anhanguera-Uniderp e IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).

A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, sendo seis horas diárias de atividades. O programa conta com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.100 e seguro, além de auxílio-transporte, no valor de R$ 200. Os candidatos podem visualizar o resultado por meio do endereço eletrônico https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO11224_26_07_2023, a partir da página 5 na edição nº 11.224 do Diário Oficial.

