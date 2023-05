Mais de mil candidatos disputam vagas no programa de estágio do Governo de Mato Grosso do Sul

No próximo domingo (21), será realizada a prova objetiva do 2° processo seletivo do Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica do Governo de Mato Grosso do Sul. Com um total de 1.125 candidatos, a concorrência é acirrada para preencher as 98 vagas disponíveis, que oferecem início imediato, além de oportunidades para cadastro reserva em 34 cursos.

As provas ocorrerão em diversas cidades, incluindo Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Para obter informações sobre os locais de realização das provas, os candidatos devem acessar o site https://concurso.fapec.org.

As vagas são destinadas a estudantes das universidades participantes do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (CRIE/MS). Entre as instituições incluídas no programa estão a Universidade Federal Mato Grosso do Sul (UFMS), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e a Universidade Anhanguera-Uniderp.

O processo seletivo será dividido em duas etapas. A primeira consiste em uma prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 40 questões, com duração de quatro horas. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva o candidato que obtiver aproveitamento igual ou superior a 50% das questões.

A segunda etapa destina-se a oito cursos de capacitação, que abordarão temas relevantes para o funcionamento das organizações públicas do governo de Mato Grosso do Sul. Além de agregar valor ao currículo, os estagiários terão a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre planejamento estratégico, gestão por projetos, elaboração de indicadores, gestão por processos e ética no ambiente de trabalho, entre outros assuntos.

Por meio dessa parceria com universidades públicas e privadas, o programa visa permitir que os alunos estagiários adentrem nas estruturas governamentais, conheçam modelos de governança e contribuam para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul. O secretário de Governo, Pedro Caravina, destaca a importância desse programa, enfatizando que ele coloca o estudante dentro do governo, permitindo que acompanhe e entenda como funcionam e por que são tomadas as decisões de gestão.

A carga horária do estágio será de 30 horas semanais, com seis horas diárias de atividades. O programa oferece uma bolsa-auxílio no valor de R$1.100, além de seguro e auxílio-transporte no valor de R$200. A duração do estágio será de 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.

De acordo com Márcio Pereira, diretor-presidente da Fundect, o Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica do Governo do Estado é um dos projetos mais relevantes do governo sul-mato-grossense. Ele ressalta que o programa prepara esses novos profissionais para o futuro, dentro da administração pública, fortalecendo e energizando a gestão pública. Pereira afirma que todos ganham com os novos estagiários, tanto o estado quanto a sociedade como um todo.

Para mais informações sobre o programa, os interessados podem acessar o site: https://programadeestagio.ms.gov.br. O edital completo do processo seletivo está disponível no Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul e no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

