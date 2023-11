Fim de semana contemplando a natureza no Parque dos Poderes

Contemplar a natureza junto com a família, dispondo de segurança e boas condições de estrutura pode ser uma das opções para quem busca uma opção de lazer e atividades de esporte como como corrida, caminhada, andar de patins ou de bicicleta no fim de semana em Campo grande. É o projeto “Amigos do Parque” realizado dentro do Parque dos Poderes.

As atividades estão previstas para neste sábado (28) e domingo (29) das 7h às 19h., tendo pistas interditadas somente para atividades de lazer e esporte. Esta ação do Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), é um incentivo a prática de exercícios e fomento a uma vida saudável.

O tráfego no Parque dos Poderes Pedro Pedrossian, em Campo Grande, fica interrompido para carros na Avenida dos Poetas, no trecho da rotatória da Avenida Afonso Pena até a rotatória da Agesul (Agência Estadual de Gestão em Empreendimentos), e na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, da rotatória da Agesul até a rotatória da Avenida Mato Grosso.

Para garantir a segurança e fluidez do trânsito, equipes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) ficam de prontidão nos dias do projeto. O Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian é um complexo que abriga as sedes dos três poderes e diversos setores da administração estadual em meio à natureza. Localizado em uma área verde, o local é moradia diversos animais como quatis, mutuns, tucanos, tatus e araras.

