Planejamento familiar disponibilizado nas UBSs e USFs

Dados do Ministério da Saúde revelam que a gravidez na adolescência ainda é um desafio no Brasil. Segundo o último levantamento, cerca de 18% dos nascimentos no país são de mães adolescentes. Essa realidade evidencia a importância de ações de Planejamento Familiar e educação sexual para essa faixa etária, buscando evitar gestações não planejadas e garantir o acesso a informações sobre métodos contraceptivos e cuidados com a saúde sexual e reprodutiva.

Pacientes atendidas na Rede Municipal de Saúde de Campo Grande já têm acesso ao acompanhamento multidisciplinar, através das oficinas de Planejamento Familiar realizadas pelas equipes das unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFs), com apoio da EMulti – equipe formada por profissionais de diversas especialidades que são encarregados de dar suporte ao atendimento da Atenção Primária.

Durante as atividades, as pacientes recebem orientações sobre os métodos contraceptivos temporários e definitivos, como o preservativo, DIU, laqueadura e vasectomia, além de informações sobre a saúde sexual e reprodutiva. Nesta semana, o trabalho foi realizado pela EMulti Universitário na USF Los Angeles, com apoio da equipe da unidade. A equipe de saúde envolvida no Planejamento Familiar pode incluir médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais, trabalhando em conjunto para garantir o suporte necessário em cada etapa do planejamento familiar.

