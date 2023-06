Escola Adventista do Vilas Boas entrega 11 mil peças de roupa para pessoas carentes

No próximo sábado, dia 17 de junho, a Escola Adventista do Vilas Boas, localizada em Campo Grande, promoverá uma ação solidária de grande impacto, com a entrega de 11 mil peças de roupa para pessoas carentes da região. O evento tem como objetivo ajudar a comunidade e proporcionar auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa faz parte de um projeto mais amplo da escola, que visa promover a solidariedade e despertar o senso de responsabilidade social nos alunos. A campanha de arrecadação de roupas foi realizada ao longo dos últimos meses, contando com a participação ativa dos estudantes, professores, funcionários e membros da comunidade local.

A Escola Adventista do Vilas Boas acredita na importância de cultivar valores como empatia, compaixão e solidariedade entre os jovens, visando formar cidadãos conscientes e comprometidos com o bem-estar social. A entrega das 11 mil peças de roupa é um exemplo concreto desse compromisso, mostrando o envolvimento e a dedicação de toda a equipe escolar em fazer a diferença na vida das pessoas.

Com informações da assessoria