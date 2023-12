Junho Prata: Nova Andradina lança campanha sobre conscientização sobre direitos da pupulação idosa

A campanha “Julho Prata” foi criada através da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SEMCIAS) de Nova Andradina. A ação planeja orientar a população sobre os direitos e deveres da população idosa, desde os tipos de violência cometida contra esse grupo de pessoas até a explicação sobre leis que os protegem e informar canais de denúncia.

Conforme a Secretária Municipal de Assistência Social, Delma Prado, a campanha, lançada nesta quinta-feira (15), Dia Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, visa também mobilizar os próprios idosos a garantir sua segurança e direitos. “Nossa tarefa nesta campanha, é desenvolver ações conjuntas com o objetivo de garantir os direitos fundamentais da população idosa, entre esses envelhecer com dignidade, sem violência, sem exploração e sem discriminação”, defende a secretária.

Nova Andradina é referência no estado de Mato Grosso do Sul na execução de Políticas Públicas de pessoas idosas. O “Junho Prata” destaca as principais violências sofridas sendo: agressões físicas, negligência, violências, sexual, social e psicológica, além do abandono e exploração financeira. O cronograma estenderá durante o mês de junho com participação de profissionais da Semcias em entrevistas em programas de rádio, blitz educativas, visitas institucionais, trabalhos temáticos no Projeto Conviver, dentre outras ações.

Informações da Prefeitura de Nova Andradina