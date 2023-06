Em fuga, jovem é preso após ser flagrado transportando cigarros contrabandeados

Jovem de 26 anos, foi preso em flagrante na madrugada de hoje (16), transportando cigarros contrabandeados, na MS-162, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o rapaz confessou que receberia mil reais pelo transporte dos produtos ilícitos até a Capital.

O flagrante aconteceu após os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), visualizar o veículo entrando em alta velocidade no perímetro urbano do município. Ao deparar com GM/Monza, em atitudes suspeitas, os policiais realizaram sinais de parada ao condutor, o que foi desrespeitado.

Após deixar o perímetro urbano de Sidrolândia, o motorista perdeu a direção do carro, saindo da pista. A equipe policial que seguia em perseguição conseguiu abordar o condutor. No interior do carro, os policiais encontraram 1.500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Questionado, o autor disse que pegou o material em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levaria até a cidade de Campo Grande, onde deixaria os produtos de contrabando. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal.

