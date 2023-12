Ramon Menezes ajeita equipe para enfrentar seleção de Guiné

Na quarta atividade de campo desde que a Seleção Brasileira chegou a Barcelona, o técnico Ramon Menezes ensaiou bastante jogadas de ataque do time que pretende levar a campo, contra Guiné, no sábado (17), com várias situações de jogo, lances de bola parada, cruzamentos sobre a área, etc.

Pôde-se ver no CT do Espanyol um grupo coeso, disputando as bolas com aplicação, numa movimentação bem intensa. A transmissão desse duelo vai passar nos canais Globo, SporTV e Globoplay.

Segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a parte final do treino tático contemplou cobranças de pênaltis e também de faltas laterais e frontais. Enquanto metade do grupo exercia suas habilidades de ataque, a outra metade fazia o mesmo para defender sua meta. Nesta sexta-feira (16), o treinamento da Seleção vai ser no local do jogo contra Guiné – o Estádio Cornellà-El Prat, que também pertence ao Espanyol.

Convocação

Em entrevista, Ramon Menezes ressaltou que 14 jogadores da lista representaram o Brasil na Copa do Mundo do Qatar em 2022 e que sete dos convocados atuam em clubes do país: Weverton, Raphael Veiga e Rony (Palmeiras), André e Nino (Fluminense), e Ayrton Lucas e Pedro (Flamengo).

Entre os 23 convocados, quatro são estreantes com a Amarelinha: os laterais Vanderson e Ayrton Lucas, o zagueiro Nino, além do meio-campista Joelinton. Acesse também: Presidente da CBF tem reunião com líderes da seleção sobre técnico