Viviane Tobias contesta proposta de mudança do nome da OAB

Viviane Tobias, uma líder do movimento Endireita MS, manifestou repúdio a iniciativa do Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM que retomou a solicitação a submissão ao Colegiado do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB a alteração deste nome para Ordem da Advocacia Brasileira. Viviane Tobias , em entrevista ao jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, considera inoportuna essa iniciativa.

“O movimento feminista mais uma vez tentando deturpar a ordem das coisas, mudar a nomenclatura da OAB, é de uma imbecilidade, pois é inconcebível alguém que conheça a gramática querer cancelar ou neutralizar a regra ortográfica brasileira”, afirmou a ativista. Ela disse ainda que mudar a nomenclatura para o feminino por mero capricho das feministas seria apenas uma redundância, que abre portas para a implantação nefasta do pronome neutro, o movimento feminista tem o intuito de cancelar a feminilidade e a figura masculina. “Elas não estão lutando por direitos e sim por uma supremacia e pela implantação de uma agenda globalista”, concluiu Viviane.

A proposta foi formalizada em ofício de outubro de 2020 e, como ainda não recebeu resposta, o IBDFAM voltou à carga no ano passado , por ocasião dos 90 anos da OAB. Neste mês de março em que se comemora o Dia da Mulher, IBDFAM reiterou esse pedido à direção nacional da OAB o pedido para que a mudançã venha a ser submetida a apreciação doConselho Federal da OAB.

