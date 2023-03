Municípios de MS terá usinas de energia solar por PPP

Representantes do Governo do Estado e da HCC Energia Solar se reuniram nesta segunda-feira (13) para alinhar a execução do cronograma de instalação das centrais de energia elétrica fotovoltaica em Mato Grosso do Sul. A empresa firmou PPP (Parceria Público-Privada) com o Estado para abastecer com energia limpa e renovável mais de mil prédios públicos estaduais, como escolas, batalhões de polícia e unidades do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), entre outros.

A expectativa é de que as primeiras usinas sejam construídas em municípios do Sul do Estado, explicou o gestor de projetos da empresa, João Alberto Machiavelli. “A ideia é que a gente inicie obras de duas áreas entre março e abril. Os dois municípios que têm grandes chances de serem os primeiros a entrarem nesse primeiro bloco de projetos são Angélica e Glória de Dourados”, adiantou.

A lista completa das cidades onde serão instaladas as centrais de energia elétrica fotovoltaica será fechada pela empresa até o final do mês de abril. Após a conclusão e aprovação do cronograma de instalação, a Seilog será a secretaria que vai acompanhar a execução contratual da PPP, explicou a secretária especial do EPE (Escritório de Parcerias Estratégicas) da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), Eliane Detoni, que foi responsável pela elaboração da PPP.

“Nessa reunião de hoje fizemos a entrega formal do contrato da PPP para a Seilog. Passamos os principais detalhes do projeto e apresentamos as providências que a Seilog precisa tomar. E nas próximas semanas a empresa concessionária HCC irá apresentar esse cronograma de execução que deve ser aprovado para depois ser acompanhado”, destacou Detoni.

