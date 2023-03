Águas Guariroba implantará 150 km de rede de esgoto na Capital

Até o final do ano, obras ampliarão o acesso da população à rede de esgoto, se aproximando cada vez mais da universalização de serviços

Mais de 20,4 quilômetros de rede de esgoto já foram implantados desde o início do ano pelo mais novo programa de saneamento da Águas Guariroba, o “Campo Grande Saneada”. O objetivo da concessionária é implantar até o final do ano, cerca de 150 quilômetros de rede de esgoto, beneficiando mais de 16 mil famílias na Capital.

Esta é uma das maiores ações da Águas Guariroba no ano de 2023, com investimentos direcionados à ampliação da rede de esgoto em Campo Grande. O programa dá continuidade às ações de ampliação e universalização dos serviços de coleta de esgoto em Campo Grande.

Seguindo o cronograma do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município, os bairros Nova Lima, North Park e Jardim Centenário foram as primeiras regiões a receber as obras, que a partir de março e nos próximos meses, seguem para outros bairros como Itamaracá, Panamá, São Conrado, Lageado e Tiradentes.

“Em 2023 a Águas Guariroba está lançando uma das suas maiores ações para ampliar o acesso da população aos serviços de esgoto. O “Campo Grande Saneada” está diretamente voltado a aumentarmos a cobertura da rede de esgoto em Campo Grande, que hoje ultrapassa os 80%, caminhando em direção à universalização destes serviços. Uma cidade saneada é sinônimo de segurança e saúde para a sua população, e a concessionária tem como principal objetivo garantir este conforto para Campo Grande”, destaca o diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

Além das obras de ampliação da rede de esgoto nos bairros de Campo Grande, a Águas Guariroba também está concluindo as obras de instalação de mais de 5 mil metros de tubulação e extensão de um interceptor na região Lagoa. O interceptor é uma tubulação de grande diâmetro que integra o sistema de esgotamento sanitário e auxilia no controle do fluxo que recebe das linhas principais, direcionando para as estações de tratamento. A obra beneficiará os campo-grandenses da Região do Coophavila II, Jardim Batistão e Tijuca.

Atualmente, a capital conta com mais de 80% de cobertura de rede de esgoto, o que representa mais de 756.266 pessoas atendidas com os serviços de coleta e tratamento de esgoto. Além disso, a cidade conta com o índice de cobertura de água universalizado, isso significa que mais de 98% de Campo Grande possui acesso à rede de água.

Com informações da assessoria