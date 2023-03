Cenas de “cunho sexual” revoltam em show aberto a crianças

Pais da cidade de Amambai que foram levar seus filhos para assistir o Show do Cupido ficaram indignados com o que consideraram como cunho sexual de algumas cenas e registraram um Boletim de Ocorrências na Polícia Militar e encaminhado para a Polícia Civil que deve instaurar inquérito para apurar responsabilidades. O fato aconteceu no fim de semana na cidade Amambai nas dependências do Alphaville Clube.

De acordo com o relato de alguns dos presentes, alguns atores apareceram só cuecas que tinham um coração na frente e teriam protagonizado cenas insinuando sexo entre homens. Como o espetáculo contou com apoio da prefeitura houve revolta dos moradores e a administração municipal divulgou uma nota de repúdio com a administração municipal admitindo que não tinha conhecimento do conteúdo do espetáculo.

De acordo com à nota divulgada pela Prefeitura a companhia de teatro foi omissa e não se preocupou em restringir o acesso de menores de 16 anos ao recinto onde ocorreu o “espetáculo”, fator que também não foi considerado na venda dos ingressos tanto pelo site quanto nos pontos físicos e muito menos na divulgação feita pelos membros da trupe nas escolas do município e no material produzido e deixado por eles com os estudantes.

Viviane Tobias, líder do Movimento Endireita MS protestou na tarde de ontem e exigiu explicação da prefeitura de Amambai sobre o ocorrido, pois o espetáculo, segundo ela coloca em risco as crianças.

“Nós estamos vendo o quanto é importante o acompanhamento e a supervisão diária dos pais nas atividades dos filhos, somente assim será possível identificar essa doutrinação ideológica marxista, que tem um intuito de deturpar a mente das nossas crianças, um show que tem um público infantil, com homens caracterizados com o objetivo de desvirtuar e antecipar a sexualização das crianças. Somente uma supervisão rigorosa poderá identificar e coibir esse tipo de comportamento nefasto a formação do caráter das crianças e dos adolescentes. Quando esse tipo de evento tem apoio cultural financeiro de entidade pública, gera revolta ainda maior, pois a mesma tem a obrigação de zelar pelo bem-estar das crianças. O show que aconteceu em Amambai e outras cidades do estado, tem caráter sexual e promíscuo. O show exibia homem semi nu em personagem infantilizado e dois homens no palco simulando sexo, na frente das crianças. Isso precisa ser investigado urgentemente, com a responsabilização dos envolvidos nesse episódio bizarro.”, afirmou Viviane.

