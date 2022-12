Dr. Victor Rocha entrega Moção de Congratulação para a Ir. Silvia Vecellio

O vereador Dr. Victor Rocha entregou na última semana uma moção de congratulação para a Irmã Silvia Vecellio pelos 55 anos de trabalho dedicados ao Hospital São Julião. A homenagem foi feita durante o evento realizado pela Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos.

Irmã Silvia Vecellio

A nova missionária salesiana foi designada para assumir o magistério no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Campo Grande, Sul de Mato Grosso. Ir. Silvia Vecellio chegou ao Brasil em setembro de 1959.

A Irmã acompanhou o nascimento da pequena comunidade da Mata do Jacinto e conheceu o Educandário Getúlio Vargas, lugar que deu origem ao trabalho que marcou para sempre sua vida missionária no Brasil. O Asilo Colônia de São Julião, ela conheceu no ano de 1964, fora das vistas de suas superioras e de sua comunidade religiosa.

Os primeiros passos da obra foram quase na surdina, a duas ou a quatro mãos. Porém, o gigantesco desafio exigia uma força-tarefa à altura. Ir. Silvia foi à Itália e, em 1969 trouxe de lá um grupo de voluntários da “Operação Mato Grosso”. A união de todos deu origem à Associação de Auxílio e Recuperação de Hansenianos, fundada em Campo Grande no ano de 1970.

A palavra reinserção tornou-se fundamental nessa fase do projeto de reconstrução da velha colônia que agora assumia definitivamente o nome de Hospital São Julião.

A abertura do Hospital São Julião consolidou-se em diversos aspectos da medicina, da educação, do esporte, da cultura, dos valores religiosos, da integração social e do intercâmbio científico, com a realização do Congresso Internacional OMNIA.

A determinação da religiosa Silvia Vecellio agregou em torno de si valores humanos e profissionais de excelência, tanto da Itália quanto do Brasil. Seu carisma aproximou de seus ideais valorosos beneméritos e colaboradores, dos mais simples às mais altas patentes que junto com ela mostraram ao mundo que a união, a prática fiel das determinações divinas e a constância nos deveres são passos que podem operar verdadeiros milagres.

"Nossos parabéns pela dedicação, pelo trabalho e pela grande demonstração de amor ao próximo", enfatizou Dr. Victor Rocha.

