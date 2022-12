Campanha Antigripe: reserva de dose pode ser feita até dia 12

Beneficiários da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) interessados em se imunizar podem reservar dose da vacina contra gripe pelo Portal do Beneficiário até 12 de dezembro.

Assim como ocorreu em anos anteriores, apenas o titular do plano pode realizar o agendamento para garantir a sua dose e a do seu grupo familiar. O imunizante que será aplicado na 11ª Campanha Antigripe da Cassems é a quadrivalente.

A vacina quadrivalente aumenta as chances de proteção pois atua contra quatro tipos de cepas que circularam no Brasil, em 2022 foram: A/Sydney/5/2021 (H1N1) pdm09, A/Darwin/9/2021 (H3N2), B/Austria/1359417/2021, B/Phuket/3073/2013 e que serão componentes dos imunizantes disponibilizados pela Cassems para os beneficiários.

A médica infectologista da Cassems Priscilla Alexandrino e diretora técnica do Hospital Cassems de Campo Grande, ressalta que o imunizante protege contra todos os tipos de gripe e explica por que é preciso receber a vacina todos os anos.

“A vacinação é realizada anualmente por conta das mutações e da sazonalidade do vírus. Então, a vacina que nós oferecemos é para o tipo habitual da gripe e para as variantes que existem”, afirma.

A especialista também pontua que segundo a recomendação do Ministério da Saúde fazem parte do grupo prioritário para receber a dose do imunizante: idosos, crianças e profissionais da área da saúde. “A orientação é para que as pessoas que têm fatores de risco para um possível agravamento devem receber a dose do imunizante”.

Já a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, destaca que ampliar o público vacinado é essencial para a proteção e o cuidado da saúde dos beneficiários e enfrentamento da Influenza.

“Servidores públicos em sua grande maioria estão inseridos em ambientes que podem ter uma infecção, seja ele do setor administrativo, da saúde, da segurança pública ou da educação. Por isso, fazemos esse apelo, venha se vacinar. Quanto mais você amplia o público vacinado, mais você protege quem não pode receber a dose do imunizante por algum motivo”, destaca.

Além disso, a diretora de Assistência à Saúde relembra ainda momentos que a imunização foi um importante instrumento para blindar o organismo contra agentes infecciosos. “As vacinas foram fundamentais para superar a pandemia da Covid-19 e transformar o cenário que estávamos vivendo. O mesmo aconteceu com a vacina contra a gripe, que reduziu drasticamente o número de internação, então, reforço a importância de ter essa consciência, de reservar sua vacina”, finaliza Budib.

Podem receber a dose da vacina contra a gripe crianças acima de 3 anos até pessoas com mais de 60 anos. O valor de cada dose é de R$ 85,00 e o pagamento pode ser feito por Pix ou Boleto. Para mais informações sobre o agendamento, o beneficiário pode ligar na Central de Atendimento (67) 3314-1010.

Campanha Antigripe Cassems: A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), realiza a campanha de vacinação há onze anos para os servidores do estado e seus familiares, com o objetivo de reduzir o contágio e internações decorrentes das infecções causadas pelo vírus influenza. No período do inverno, a população fica vulnerável ao vírus e suas consequências.

