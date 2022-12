Inscrições para vestibulares da UFGD para ingresso em 2023 encerram nesta sexta-feira

As inscrições para os vestibulares da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) irão encerrar na próxima sexta-feira (9), às 17h (horário do MS). Serão ofertadas 1.072 vagas nos seus três vestibulares: o Vestibular 2023, que seleciona para 33 cursos, e os específicos para Licenciatura em Letras-Libras EAD e para LEDUC (Licenciatura em Educação do Campo).

A próxima sexta-feira (9), também será o último dia para pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 120, por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União), em qualquer agência bancária, durante o expediente do banco.

As principais etapas são as seguintes: 1) realizar o cadastro em “Novo Cadastro”; 2) preencher os dados solicitados e gerar login e senha; 3) preencher a ficha de inscrição eletrônica, atentando-se às opções de ingresso (ampla concorrência ou reserva de vaga) e a opção pela língua estrangeira de preferência (espanhol ou inglês); 4) responder o questionário socioeconômico e 5) imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor de R$ 120.

De acordo com o cronograma divulgado no site oficial da instituição de ensino, a divulgação preliminar das inscrições efetivadas acontecerá no dia 14 de dezembro.

Os interessados e interessadas podem realizar as inscrições no portal da UFGD, pela Área do Candidato, em: https://selecao.ufgd.edu.br/.

Cursos

Os três vestibulares da UFGD irão selecionar candidatos interessados nas mais variadas carreiras, por meio dos cursos de: Administração, Agronomia, Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Letras, Letras-Libras EAD (Bacharelado), Letras-Libras EAD (Licenciatura), Licenciatura em Educação do Campo, Matemática, Medicina, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Química, Relações Internacionais, Sistemas de Informação e Zootecnia.

Cotas

O total das vagas de cada curso será dividido por duas formas de ingresso – a ampla concorrência e a reserva de vagas (cotas). A reserva de vagas envolverá aproximadamente metade das vagas de cada curso e será preenchida por quem cursou todo o Ensino Médio em escola pública.

Os critérios para distribuição das cotas serão a renda familiar, a cor e raça – de acordo com a proporção de negros (pretos e pardos) e indígenas do último censo do IBGE (51,95%) – e a proporção de pessoas com deficiência, também segundo o censo do IBGE (21,48%).

Provas

As provas de redação e objetiva (com 60 questões) vão acontecer no dia 5 de fevereiro de 2023, no período da tarde, das 13h às 18h30, nas cidades de Dourados, Campo Grande, Coxim, Três Lagoas, Naviraí e Corumbá. A exceção é o vestibular para Licenciatura em Letras-Libras EAD, que será aplicado somente em Dourados.

Todas as informações sobre cursos ofertados, inscrição, cotas, conteúdo programático, manifestações artísticas que estarão nas questões da prova objetiva e documentos necessários para a matrícula estão disponíveis na página de cada vestibular:

Página do Vestibular 2023 (Geral):

https://portal.ufgd.edu.br/vestibular/processo-seletivo-vestibular-psv/psv-2023

Página do Vestibular para Licenciatura em Letras-Libras EAD 2023:

https://portal.ufgd.edu.br/vestibular/letras-libras-ead-licenciatura/psv-letras-libras-2023

Página do Vestibular para Licenciatura em Educação do Campo 2023:

https://portal.ufgd.edu.br/vestibular/licenciatura-em-educacao-do-campo-psleduc/psleduc-2023

Serviço:

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com o Centro de Seleção da UFGD, pelos telefones: (67) 3410-2840 / 3410-2846.

Também fazem atendimento pelos e-mails: [email protected] e [email protected]

Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda-feira a sexta-feira

WhatsApp: (67) 99332-4046

