Carlão deixa claro que Benites foi escolha da prefeita

Durante a sessão desta terça-feira (6), o presidente da Casa, o vereador Carlão (PSB), deixou claro que a nomeação do vereador afastado, Sandro Benites (Patriota), não foi uma escolha da Casa de Leis e qeu outros nomes haviam sido apresentados como sugestão para a prefeita Adriane Lopes (Patriota).

As reclamações em relação ao estado da Saúde municipal e dos postos de saúde e atendimentos para lá de precárias era diário nas sessões da Casa de Leis e os vereadores fizeram uma campanha pedindo a mudança de secretário. “Nós como parceiros da prefeita acolhemos a escolha do secretário de Saúde, nós havíamos apresentados outros nomes. Quando ela trouxe a gente apoiou, mas sim iremos acompanhar de perto e não só a gente, mas a população espera que ele visite os postos e faça o trabalho esperado. Teríamos outros nomes que indicamos, mas agora cabe a ele resolver este problema tão sério que a Capital necessita na Saúde”, afirmou o Presidente Carlão após confirmar a ida da prefeita com a nova equipe da Saúde nesta manhã na Casa antes da Sessão.

Carlão também citou que o ex-vereador tem um problema sério para resolver junto com sua equipe e deixou claro que não foi uma indicação da Casa de Leis.

“Hoje tivemos o Sandro Benites, escolha da prefeita Adriane Lopes e nós da Saúde temos o dever de orientar e fiscalizar e desejamos sucesso a equipe que integrará o novo governo e quero esclarecer que eu não tenho nada ligado em relação a indicação alguma” esclareceu o Dr. Vitor Rocha um dos favoritos da Casa de Leis para que assumisse a pasta.

