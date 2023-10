Dólar fecha abaixo de R$ 5 pela primeira vez em quase um mês

Bolsa sobe 0,87% após cinco quedas consecutivas

Na tarde desta terça-feira (24), o dólar americano fechou em queda pela primeira vez em quase um mês. E a bolsa de valores subiu pela quinta vez consecutiva.

A moeda americana comercial finalizou o dia sendo cotada ao valor de R$ 4,994, 0,233 centavos mais barata e com uma queda de 0,46% no valor. Menor cotação desde o dia 26 de setembro, quando o dólar estava sendo comercializado a R$ 4, 98.

Em outubro, o dólar acumula uma queda de R$ 0,66 em outubro e de 5,42% em 2023.

Já o índice Ibovespa teve aumento de 0,87% e fechou na tarde de ontem com 113.762 pontos.

Em relação a outras moedas, principalmente as dos países emergentes, o dólar teve um aumento. Mas em relação ao real o dólar esteve em queda.

Apesar do agravamento do conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas, o mercado financeiro ainda não sofreu turbulências significativas porque a guerra, a menos que se alastre pelo Oriente Médio, tem pequeno impacto na produção de petróleo.

