Curta inspirado nas poesias de Manoel de Barros é lançado

Curta-metragem leva mensagens de reflexão e promove plantações de ipê amarelo com alunos da Reme

O curta-metragem “A Menina e a Árvore”, inspirado na poesia de Manoel de Barros, aborda sobre conscientização ambiental e riquezas culturais do Pantanal. O lançamento da animação será na Mostra Regional MS de Animação na sexta-feira (27), às 15h30, no MIS (Museu da Imagem e do Som). A entrada é gratuita e recomendado para todas as idades.

“A Menina e a Árvore” é um curta-metragem de 10 minutos que convida crianças, adultos e idosos a discutirem um tema crucial em nossa sociedade: a necessidade de preservar o meio ambiente. Essa mensagem é conduzida e produzida sob a direção de Ara Martins, que realizou o audiovisual a partir da técnica de animação 2D – técnica em que os animadores desenvolvem os personagens e ambientes por meio de recortes, em seguida, os elementos da história são posteriormente combinados para conferir movimento e dar origem à animação, como é comum ser visto na televisão ou no cinema.

“A ideia desse curta surgiu a partir de uma conversa com uma amiga no ano de 2021. Estávamos muito sensibilizadas com todo o contexto social e ambiental que estávamos vivenciando. Vínhamos sofrendo, ainda, os efeitos da pandemia e sentíamos na pele os efeitos da forte estiagem que já ia para o segundo ano e que intensificava o problema dos incêndios nos nossos biomas – Cerrado e Pantanal. Por isso, sentimos a necessidade de falar sobre isso com a esperança de estimular uma reflexão a respeito da importância de se preservar o meio ambiente. Como sou cineasta e essa minha amiga é apaixonada e especialista em literatura nacional, resolvemos usar os versos do Manoel de Barros, nosso poeta do Pantanal, para construir uma narrativa que fosse, ao mesmo tempo, impactante e poética, para tocar o coração das crianças, que são o público-alvo dessa animação. Assim, fizemos uma coletânea de diferentes versos do Manoel que tinham como temática a natureza. A partir daí, fomos costurando, um a um, em torno de uma narrativa de ficção que refletisse, de certa forma, o universo poético do autor, de modo a encantar o público e sensibilizá-lo em relação à mensagem que pretendíamos passar”, explica a diretora Ara.

A obra, que tem uma narrativa ancorada na poesia de Manoel de Barros, o poeta cuiabano afamado por “desmentar as palavras” e, sobretudo que, apesar de uma vivência cosmopolita, extraía versos como ninguém da realidade pantaneira que o cercava: “Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões”, trecho de “O Apanhador de Desperdícios”, poema de Manoel. Em seguida será exibida, na “Semana Manoel de Barros”, em novembro. O evento consiste em sessões itinerantes por escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino) da Capital, atreladas com oficinas sobre a vida e obra do poeta pantaneiro. “Não teria sentido produzir uma obra inspirada em um universo tão fantástico quanto o de Manoel de Barros e com uma mensagem tão importante como essa, de preservação do meio ambiente, se não houvesse a democratização do acesso a esse conteúdo cultural. Por isso, iremos realizar uma mostra itinerante por escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino de Campo Grande), em regiões centrais e periféricas, para que o filme leve essa mensagem ao maior número de crianças possível. Durante as sessões, iremos oferecer uma oficina sobre a obra de Manoel de Barros, para que elas possam conhecer mais a fundo a poesia desse autor tão especial da nossa terra. A fim de incentivar a arborização da cidade, também iremos distribuir sementes de ipê-amarelo – árvore símbolo da nossa região e protagonista do curta”, frisa Ara Martins.

Inclusão e acessibilidade

Para promover a inclusão, o filme “A Menina e a Árvore” incorpora diversos recursos de linguagem. A narrativa será disponibilizada com acessibilidade em libras, audiodescrição e legendas descritivas, garantindo que pessoas de diferentes perfis possam desfrutar da obra. A animação estará igualmente acessível em uma plataforma de streaming sem custos, imediatamente após a Semana Manoel de Barros. A equipe de produção também pretende inscrever o curta-metragem em festivais tanto nacionais quanto internacionais, buscando ampliar a divulgação da obra que retrata Mato Grosso do Sul. O filme contou com direção e produção de Ara Martins, roteiro Déborah Cabral e Ara Martins, direção de animação Elvis Martins; direção de arte e ilustrador Luís de Paula; trilha sonora original Leandro Sosi; assistente de roteiro: Maria Garcez; acessibilidade: Sinalize; intérprete de voz “Menina”: Alessandra Tavares; intérprete de voz “Pai e repórter”: Leandro Sosi.

Mostra Regional MS de Animação

A Mostra Regional de Mato Grosso do Sul celebra o Dia Internacional da Animação 2023, comemorado neste sábado (28). A programação, organizada pela TransCine (Coletivo Itinerante de Cinema que leva filmes regionais aos bairros e praças da Capital, há mais de 11 anos) e, em dias atuais, propõe exibir 13 curtas-metragens de cineastas e animadores sul-mato-grossenses nesta sexta, incluindo “A Menina e a Árvore”. Esta é primeira mostra de animação realizada no Estado, contudo é uma celebração tradicionalmente realizada em outras cidadas do Brasil, conforme afirma, em reportagem, o produtor do coletivo, Lucas Arruda.

“O DIA (Dia Internacional da Animação) é um evento que ocorre simultaneamente em diversas cidades do país e esta é uma oportunidade para os produtores audiovisuais de MS fazerem parte de uma mostra nacional. É uma honra trazer o Dia Internacional da Animação para Campo Grande, pelo segundo ano. A TransCine – Cinema em Trânsito – sempre teve como objetivo levar o cinema a lugares diferentes, e essa parceria nos permite fazer isso com obras internacionais e nacionais. O evento é uma celebração da diversidade da animação e estamos ansiosos para ver as contribuições dos cineastas do Estado”, pontua. “A Menina e a Árvore” é um projeto que conta com financiamento do FMIC – Fundo Municipal de Investimentos Culturais, da Sectur – Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande, instituição ligada à Prefeitura Municipal de Campo Grande. Para ver curiosidades e outras informações sobre o filme, acesse o Instagram (@ameninaearvore).

