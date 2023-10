Corpo de idoso é encontrado em estado de decomposição em frente de residência

O corpo de Sebastião de Jesus, 80 anos, foi encontrado em estado avançado de decomposição, na tarde de ontem (24), em frente da residência onde morava, na região do Porto da Manga, em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Diário Corumbaense, um caminhoneiro que passava pela região, encontrou o corpo caído em frente do imóvel.

O caminhoneiro acionou os vizinhos de Sebastião, que entraram em contato com os familiares. De acordo com a reportagem, o idoso morava sozinho na casa e trabalhava em uma fazenda.

De acordo com o sobrinho de Sebastião, a vítima, que tinha esposa e filhos, fazia dois meses que não via a família.

O corpo do idoso foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e o caso registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

