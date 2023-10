Meta determina presença do Threads no Facebook

Desde segunda-feira (23), a Meta, de Mark Zuckerberg, começou impulsionar suas tácticas de growth hacking para aumentar o engajamento da Threads com publicações cruzadas nos feeds dos usuários do Facebook.

Essa prática não é novidade. A Meta já fez algo semelhante com o Instagram Reels, no feed do Facebook, por anos, assim como liberou a compra de anúncios no Facebook para quem tem empresas no WhatsApp.

“Lançamos uma atualização para tornar mais fácil para as pessoas verem o conteúdo mais recente do Threads diretamente no Facebook e Instagram”, escreveu a empresa em resposta para um usuário do Threads, que perguntou como manter suas postagens fora do Facebook.

A Meta respondeu.

“Mas estamos ouvindo comentários como o seu à medida que continuamos a desenvolver isso.”

Os testes do Threads no Facebook começaram em agosto. No entanto, usuários relatam que a ferramenta de publicações tem um uso bem diferente da tradicional rede social.

Na época que o Threads alcançou 100 milhões de usuários, o fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, chegou a comemorar a marca classificando como “demanda principalmente orgânica” e que a empresa “ainda não tinha feito muitas promoções”, mas depois esta publicação sumiu do seu feed.

Após o seu lançamento, o Threads gerou interesse de curta duração, com engajamento em queda nas semanas que se passaram. No entanto, segundo dados obtidos pela publicação Insider, a plataforma voltou a ganhar fôlego e downloads.

A empresa de análise de dados na internet, SimilarWeb, apontou em seu relatório que a Meta tem vários desafios pós-frenesi da novidade, devido à grande queda que a plataforma teve após o efeito curiosidade.

“Nos EUA, onde o Threads atraiu mais atenção, o uso do Threads em setembro no Android caiu 40% em relação a julho”, destacou David Carr, gerente da SimilarWeb.

Com informações do SBT News.

