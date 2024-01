O dia do livro, férias e o incentivo a leitura infanto/juvenil: confira indicações

Ontem (07) foi comemorado o dia do leitor. E o incentivo aos livros na fase de desenvolvimento infanto/juvenil se faz presente, pois, o descanso digital, momento de pausa de telas e dispositivos eletrônicos, auxilia na cognição e recuperação ocular, evitando a fadiga física e mental do indivíduo.

E a boa notícia é que, apesar do aumento nos valores das matérias primas para produção de livros, que causam o aumento no preço final do livro, a busca e interesse pela leitura ainda se faz presente, como observado pelas altas demandas na Bienal de Livros, em São Paulo e Rio de Janeiro em 2023, fato que surpreendeu o mercado de livros. A Bienal do Rio sozinha bateu um recorde de 5,5 milhões de livros vendidos, um aumento de 54%, se comparado com o ano de 2022 no qual foram comercializados 2,5 milhões de livros, de acordo levantamento realizado em Setembro de 2023 pela a Folha de São Paulo.

E nestas férias escolares, para facilitar na escolha trouxemos indicações de livros para todas as faixas etárias, confira:

Livre para todas as idades

As aventuras de Mike – A origem de Robson | Gabriel Dearo / Manu Digilio

“Sabe aquele garoto popular da escola? Que é descolado se veste bem e faz sucesso com as garotas? Pois é, esse com certeza não é o Mike. Na verdade, o Mike é exatamente o contrário de tudo isso!”

A partir de 12 anos

Renegados | Merissa meyer

“Identidades secretas. Poderes extraordinários. Ele quer justiça. Ela quer vingança. Os Renegados são um grupo de prodígios – humanos com habilidades extraordinárias – que emergiram das ruínas de uma sociedade em colapso.”

A partir de 14 anos

Cinder | Merissa meyer

“Enquanto a suas irmãs foram dados lindos vestidos e sandálias finas, Cinderella tinha apenas um avental sujo e sapatos de madeira. Contos de fadas revisitados Cinder tem dezesseis anos e é considerada uma abominação tecnológica pela maior parte da sociedade”

A partir de 16 anos

Ás de espadas | Faridah Àbíké-Íyímídé

“Quando Chiamaka e Devon, alunos da Academia Particular Niveus, são selecionados como parte da alta hierarquia escolar e passam a ser chefes de turma, parece um excelente começo de ano para os dois. ”

A partir de 18 anos

Tudo é rio | Carla Madeira

” Com uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicada e poética, o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso.”

Bonus – O ódio que você semeia | Angie Thomas

“Starr Carter é uma adolescente negra que presencia o assassinato de Khalil, seu melhor amigo, por um policial branco. Ela é forçada a testemunhar no tribunal por ser a única pessoa presente na cena do crime. Mesmo sofrendo uma série de chantagens, ela está disposta a dizer a verdade pela honra de seu amigo, custe o que custar.”