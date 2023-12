Quantos livros você leu em 2023? Confira alguns livros de mistério para bater essa meta antes do ano acabar

No Brasil, 52% da população tem o hábito da leitura, segundo a última edição do estudo Retratos da Leitura no Brasil. E o brasileiro tem uma média anual de 4,96 livros lidos por habitante. Desses, apenas 2,43 são lidos do começo ao fim. Com a chegada das férias e o recesso de final de ano, e para incentivar a leitura, o jornal O Estado indicará livros nessa última semana de dezembro.

Confira abaixo indicações de livros de mistério.

Jantar secreto

Quatro amigos se mudam para o Rio de Janeiro para cursar a faculdade. Depois de um tempo, o corretor entra em contato para dizer que o aluguel está atrasado e a dívida é de mais de 25 mil e o prazo para arrecadar a grana é de duas semanas. Em desespero, os amigos decidem fazer um jantar chique para pessoas ricas, mas o prato principal é servido com carne humana.

O garoto morto

Já faz um tempo que Oliver está preso no Colégio Leopoldo e a sua única diversão é fazer redemoinho de folhas ou tentar derrubar os estudantes. Depois de morto, além do “outro lado” ser entediante, ele é bem solitário. Isso era o que Oliver pensava até conhecer Naomi, uma garota que vê e ouve os mortos. Juntos, a dupla tenta descobrir quem seria o assassino do garoto e o que levaria alguém a cometer um crime na pequena cidadezinha interiorana.

Autora: V. F. Duquina

N. de páginas: 252

A mandíbula de Caim

A mandíbula de Caim é um quebra-cabeça literário o qual o primeiro desafio é “montar” o livro, já que as páginas não vem em ordem. Os leitores tem que desvendar o enigma e descobrir quem são os assassinos, quem são as vítimas ou será que todo mundo está mentindo e ninguém é inocente?

Autor: Edward Powys Mathers

N. de páginas: 208.

Os crimes ABC

O detetive Hercules Poirot recebe uma carta com a data e o local onde ocorrerá um crime enviada por um remetente que se identifica como “ABC”. Após o acontecimento do delito, Poirot inicia as investigações para pegar o assassino que tem um jeito inusitado de selecionar as vítimas: ele as escolhe por ordem alfabética.

Autora: Agatha Christie.

N. de páginas: 240.

A última festa

Todo ano um grupo de nove amigos comemora o Réveillon juntos. A festa é muito animada e tem comidas deliciosas, bebidas à vontade e os jovens se divertem bastante conversando e brincando entre si até que em certo ano um deles aparece morto no dia seguinte. Devido a uma forte nevasca, o resgate não consegue chegar onde a turma está hospedada e os oito amigos ficam presos dentro da casa, e um deles é o assassino.

Autora: Lucy Foley

N. de páginas: 304.

