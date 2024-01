Crianças de férias? Museu da UFMS terá programação especial para pequenos

Crianças de 4 a 13 anos terão programação especial no MuArq (Museu de Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), entre os dias 15 e 26 de janeiro, das 14h às 17h para curtir as férias. As inscrições serão realizadas entre os dias 9 e 12 de janeiro e as vagas são limitadas.

Devido às férias escolares, a procura por atividades com as crianças aumenta e, por isso, o Muarq decidiu preparar a programação especial para o período. Conforme explica a responsável técnica do Museu, Laura Pael Duarte, as atividades têm foco pedagógico, mas são uma oportunidade para unir diversão e conhecimento.

“Qualquer ação que realizamos no Museu com as crianças pequenas é pensada como uma aprendizagem por descoberta, visando gerar uma experiência com objetos que facilitem a aprendizagem por meio de estímulos sensoriais, imaginação e iniciativa para a exploração e experimentação. Dessa forma, a criança pode ter uma compreensão melhor do mundo ao seu redor de maneira lúdica e prazerosa”, diz.

Uma das atividades preparadas pelo Muarq será voltada para crianças de 4 a 7 anos, que envolve temas relacionados a arqueologia, brincadeiras lúdicas e a escolha da melhor caracterização da fantasia de arqueólogo. A atividade propõe, de maneira divertida, que as crianças conheçam a arqueologia do nosso estado. Os interessados poderão participar desta atividade nos dias 15, 17 e 19 de janeiro, das 14h às 17h. É importante ressaltar que serão ofertadas apenas 20 vagas por dia.

Outra atração é a caça ao tesouro no Museu, com o intuito de incentivar e possibilitar a percepção das crianças sobre a importância da preservação, conscientização do patrimônio arqueológico e natural. A atividade convida a criança a explorar o campo de estudo da arqueologia, por meio de atividades lúdicas, jogos de tabuleiro, jogo de caça ao tesouro arqueológico, escavação lúdica e outros. Para participar, as crianças devem ter entre 8 e 13 anos e devem estar acompanhadas por um responsável. A atividade receberá até 20 crianças por dia e ocorrerá nos dias 22, 24 e 26 de janeiro, das 14h às 17h.

As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Para garantir a participação, os pais ou responsáveis devem entrar em contato com o MuArq pelo telefone (67) 3321-5751, entre os dias 9 e 12 de janeiro para o agendamento. O Museu de Arqueologia da UFMS está localizado no prédio do Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, 1º andar, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro.

Com informações da UFMS.