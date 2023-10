Livros, mangás e fantasias também são alternativa de presentes para Dia das Crianças

A dois dias do Dia das Crianças, celebrado nesta quinta-feira, 12 de outubro, pais e responsáveis segue na busca dos melhores – e mais baratos – presentes para os pequenos. Conforme pesquisa do Sebrae/MS com Fecomércio, os brinquedos são a principal opção de presente (56,15%), mas alguns pais procuram algo diferenciado para o dia.

O cozinheiro Hugo Alves, estava no centro da cidade nesta terça-feira (10) em busca de algo para a pequena Maria Flor, de seis anos. A menina faz aniversário no Dia das Crianças, então o pai também estava em busca de itens para festa.

“Eu particularmente como pai só compro um, porque como serão as duas comemorações, ela já vai ganhar muitos presentes. Como estou organizando a festa, ainda tenho que comprar as decorações, tem tudo isso. O negócio dela é brincar. Na hora dos presentes, eu deixo para ela bem livre, peço a opinião dela sobre o que ela quer e gosta e faço uma mediação, do que eu acho interessante para ela e do que não será relevante ou supérfluo”, disse.

Outra opção são os livros, que estão novamente caindo no gosto das crianças e adolescentes, explica o gerente da livraria Maciel, na Rua 14 de Julho, Samuel Duarte.

“A área infantil vende muito, independente da época. Hoje os pais querem muito que as crianças saiam do celular, do tablet, da tela em geral, e vem trazendo essa parte do livro de volta para as crianças. Mesmo com a internet e tecnologia, os pais tendem a incentivar os filhos com livros”.

Ele destaca que outro gênero que bomba nas vendas são os desenhos japoneses. “Outra área muito forte é o mangá, os animes japoneses, para crianças de todas as idades. No dia das crianças, o que mais está saindo são os livros de alfabetização. São livros para colorir, cartilhas, com leitura simples. Crianças em torno de 11 ou 12 anos sai o Diário de um Banana, por exemplo, e os pais incentivam muito com gibis também”, finaliza.

Diferentes

A loja de artigos colecionáveis e camiseteria Anime-se, também na 14 de julho, é uma opção de itens diferenciados para os pais e responsáveis que querem presentes longe da tecnologia ou dos brinquedos.

A gerente da loja, Angela da Costa, reforça que o diferencial do local é os preços mais acessíveis, se comparado com outras lojas do setor.

“Os nossos preços são mais acessíveis, comparados com outras lojas do ramo. Esta saindo muita fantasia para crianças, principalmente de super-heróis. Juntou com o Halloween, que é uma cultura que está crescendo aqui em Campo Grande, e hoje o pessoal está muito atrás das fantasias. Este mês será uma maravilha. Está vindo todos os públicos, principalmente a família e muito adolescente”.

Já para a vendedora Leticia da Silva e para a microempreendedora Vanessa Alves, todas as crianças serão lembradas. As duas organizam uma ação social para crianças carentes nos bairros da Capital, e Leticia estava no centro em busca de presentes para doação.

“Eu comprei mais bonecas e carrinhos, que são coisas que as crianças mais gostam. E serão crianças de todas as idades”.

A ação será no bairro Marcos Roberto, na rua Sol Nascente, 735, a partir das 13h e sem hora para acabar. “Será um evento para a comunidade mais carente, com corte de cabelo, tranças, maquiagem, pintura facial, lanche. É um dia para elas se divertirem, pois muitas crianças não têm a oportunidade disso, de se divertir. Já é o quinto ano do projeto; fizemos na região do lixão desativado do Noroeste, no bairro Caiobá II, e no Marcos Roberto já é segundo ano”, explica.

Com informações da repórter Amanda Ferreira.

Leia mais: