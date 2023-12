Dezembro começa com altas temperaturas em MS

O último mês do ano começou com calor, em Mato Grosso do Sul, e a sexta-feira (01) promete ser quente, com temperaturas que podem chegar à casa dos 40ºC em algumas regiões.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em grande parte do estado, a previsão para o primeiro dia de dezembro, indica sol, aumento de nebulosidade e probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

As instabilidades atmosféricas ocorrem, principalmente durante o período da tarde e noite, devido ao aquecimento diurno. Na região sudoeste, a previsão indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade, porém não se descartam pancadas de chuvas isoladas.

No sul, Dourados registra mínima de 24ºC e a máxima pode atingir os 35°C. Paranaíba, no leste do estado, terá mínima de 22ºC e a máxima pode chegar aos 37ºC. Para as regiões norte, Coxim registra temperatura mínima de 23°C e máxima de 37°C.

Na região pantaneira, Corumbá terá mínima de 24ºC e a máxima pode chegar aos 38 ºC, Em Três Lagoas o calor também predomina com temperatura mínima de 22ºC e máxima de 35ºC. Porto Murtinho deve ser a cidade mais quente de Mato Grosso do Sul, com termômetros chegando à casa dos 40ºC.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 23ºC e máxima de até 35°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.

Com informações do Cemtec.

