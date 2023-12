Apostador do Ceará vence na Mega-Sena e ganha quase R$ 36 milhões

A aposta que venceu o concurso dessa quinta-feira (30) da Mega-Sena saiu de Juazeiro do Norte, no Ceará. O sortudo fez o jogo pela internet, no modelo simples, sem ser bolão e levou sozinho R$ 35.852.142,15 gastando apenas R$ 5.

As dezenas sorteadas foram: 17 – 20 – 31 – 34 – 40 – 42.

Além do prêmio maior, 40 apostas acertaram as cinco dezenas, e os ganhadores receberão R$ 69.230,66.

Já as quatro dezenas tiveram 3.003 acertos e os vencedores vão levar o prêmio de R$ 1.317,36 pra casa.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece amanhã, no sábado (02), e prêmio começa estimado em R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de amanhã pela internet ou presencialmente em qualquer Casa Lotérica credenciada pela Caixa. O jogo simples, com as seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

