Em uma hora, MS soma 10,6 mil raios em meio a período de alta incidência

Período de chuvas somado às ondas de calor favorece tempestades

Morte de rebanhos, trabalhadores atingidos e alertas meteorológicos: estamos na temporada de maior ocorrência de raios em Mato Grosso do Sul. Na noite da última quarta-feira (29), no período de 1 hora, foram registradas 10,6 mil descargas elétricas, principalmente na região central e na divisa das regiões leste e sudeste do Estado.

De acordo com o professor do Instituto de Física da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), o doutor em geofísica espacial Widinei Fernandes, iniciamos tardiamente o período com as maiores ocorrências.

“A formação das tempestades tem dois ingredientes principais: calor e umidade. Nós estamos na primavera e nos aproximando do verão. Dessa forma, temos abundância de calor e com a chegada da umidade, vinda da Amazônia, nós teremos a formação das tempestades. Elas deverão ocorrer normalmente, em resposta a esse aquecimento do solo no período da tarde. As chamadas tempestades de verão, que são fortes e de curta duração, com cerca de até 1h30”, explica.

Com isso, torna-se previsível o aumento de raios nas tempestades do fim datarde, tornando a exposição à chuva muito perigosa para pessoas e animais. “Quando a pessoa está na região externa da casa não existe lugar seguro durante as tempestades. É importante estar em um lugar fechado, evitar contato com equipamentos elétricos que estejam ligados na rede elétrica. Posso falar ao celular dentro de casa? Sim, desde que ele não esteja sendo carregado”, destaca o professor de física.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê pancadas de chuvas em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul, com ocorrências de raios e trovões, até a próxima semana. Doutor Widinei conclui, reforçando a importância de não realizar atividades externas durante essas tempestades, principalmente as do fim do dia.

Por Kamila Alcântara.