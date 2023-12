Visita de estudantes ao CIJUS promove conscientização sobre cyber bullying

Nesta quarta-feira, dia 29 de novembro, o Centro Integrado de Justiça (CIJUS) recebeu a visita de alunos do ensino médio da Escola Estadual Adventor Divino de Almeida e da Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes.

A visita foi organizada como parte do projeto “Conheça o Judiciário”, desenvolvido pela Secretaria de Comunicação do TJMS, e atendeu pedido das instituições de ensino que estão abordando a questão do bullying em sua grade curricular

O professor de filosofia José Antônio Ferreira dos Santos, responsável pelos alunos e pela unidade curricular, destacou a importância da educação midiática e do olhar crítico perante a violência praticada no ambiente virtual.

Ele ressaltou que a visita proporcionou aos alunos a oportunidade de conhecer mais sobre o assunto, principalmente os aspectos legais e as consequências jurídicas dessa prática nociva. “A educação midiática e a conscientização sobre o cyber bullying são fundamentais para que os estudantes possam lidar de forma adequada com a violência virtual”, afirmou.

A recepção aos visitantes foi feita pela juíza Elisabeth Rosa Baisch, diretora do Foro dos Juizados Especiais da Capital, que expressou satisfação em receber jovens no CIJUS. A magistrada ressaltou que a visita não apenas proporciona aos alunos uma experiência cidadã ao conhecerem os serviços oferecidos à população, mas também representa uma oportunidade para terem contato com diversas profissões e, quem sabe, escolherem uma carreira no âmbito jurídico.

Durante a visita, os alunos assistiram a vídeos institucionais que abordam a história de criação do Juizado Especial, da Justiça Itinerante e do Juizado de Trânsito, além de conhecer a estrutura do prédio do CIJUS. Eles ainda participaram de uma roda de conversa com integrantes do programa Justiça Restaurativa nas Escolas, desenvolvido pela Coordenadoria da Infância de da Juventude de MS (CIJ), sobre cyber bullying.

Ao término da conversa, os estudantes realizaram um tour pelas instalações do prédio, conhecendo os diversos setores e serviços oferecidos pelo TJMS. A aluna Giovana Correia de Souza, 17 anos, compartilhou sua percepção da visita.

“Para mim, o mais importante foi tomar consciência de que muitas coisas que fazemos na brincadeira podem gerar bullying ou cyber bullying, o que é péssimo. Agora, podemos perceber melhor quando algum colega está sofrendo com bullying e precisa de ajuda”, destacou a estudante.

O aluno Luccas Correa Queiroz, 17 anos, elogiou a palestra e ressaltou a importância de aprofundar os conhecimentos adquiridos em sala de aula sobre o bullying virtual. Segundo ele, a palestra proporcionou um maior entendimento sobre o tema.

A visita das escolas estaduais ao CIJUS evidenciou a importância de ações educativas para combater o cyber bullying e promover a conscientização sobre as consequências dessa prática.

O projeto “Conheça o Judiciário” do TJMS demonstra o compromisso da instituição em estabelecer uma conexão com a comunidade escolar, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e atuantes na sociedade.

