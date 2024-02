Deputado Pedro Caravina retorna à Assembleia Legislativa

“É com grande satisfação e alegria que retorno à Assembleia Legislativa depois de cumprir a missão de um ano junto ao Governo do Estado, atendendo ao pedido do governador agora vou poder exercer o meu mandato”. pontuou o deputado estadual Pedro Arlei Caravina (PSDB) que retorna ao cargo de deputado estadual de acordo com o artigo 86 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, o deputado licenciado para exercer função de ministro ou de secretário de Estado ou chefe de missão diplomática temporária, pode optar pelos vencimentos da função referida ou pela remuneração do mandato, podendo, a qualquer momento, interromper a licença e reassumir o cargo.

Nas eleições de 2022, Caravina se candidatou pela primeira vez ao cargo de deputado estadual, sendo eleito com 31.952 votos, ficando em sétimo na colocação geral entre os 24 eleitos para Assembleia Legislativa. Nascido em Presidente Prudente, no dia 30 de junho de 1970, ele foi delegado da Polícia Civil, prefeito de Bataguassu, presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), secretário-adjunto de Infraestrutura do Governo do Estado e secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica.

João César Mattogrosso (PSDB), que assumiu a vaga de Caravina em fevereiro do ano passado, deixa a Assembleia Legislativa e assume o cargo de secretário adjunto da Secretaria de Estado da Casa Civil, segundo publicação do Diário Oficial do Governo do Estado (de 31 de janeiro) e republicada pelo Legislativo.

