ALEMS retoma trabalhos legislativos durante sessão solene no dia 5 de fevereiro

No dia 5 de fevereiro de 2024, segunda-feira, às 9h, no Palácio Guaicurus, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizará a sessão solene e festiva de instalação da 2ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura. A data e horário foram oficializados pelo Ato 55/2023 da Mesa Diretora, publicado no Diário Oficial da ALEMS do último dia 22 de dezembro.

De acordo com o Regimento Interno da Assembleia Legislativa, após os ritos habituais realizados na área externa do Parlamento, autoridades e visitantes serão encaminhados ao Plenário Deputado Júlio Maia. Antes da cerimônia solene, às 8h45, o governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), passará em revista à tropa formada pela Polícia Militar do Estado (PMMS) na rampa da sede do Parlamento e será recepcionado pelo presidente da ALEMS, deputado estadual Gerson Claro (PP) e demais parlamentares. Em seguida, autoridades hastearão as Bandeiras no pavilhão externo. Com início às 9h, acontecerá a Sessão Solene de Abertura do ano legislativo no Plenário Deputado Júlio Maia. Conforme prevê o artigo 89 da Constituição Estadual, o chefe do Executivo apresenta sua mensagem aos representantes do povo. Após o pronunciamento do governador, o presidente do Legislativo Estadual discursa e recolhe as indicações das bancadas paras as respectivas lideranças e membros que integrarão as comissões técnicas.

A solenidade de instalação dos trabalhos parlamentares da Assembleia Legislativa é aberta ao público e à imprensa. O Palácio Guaicurus fica localizado na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes, em Campo Grande-MS. A sessão será transmitida ao vivo por todos os canais oficiais do Parlamento Estadual, com cobertura da Secretaria de Comunicação Institucional: TV ALEMS, Rádio ALEMS, Portal da ALEMS e mídias sociais da Casa de Leis, no Youtube e Facebook. A TV e a Rádio ALEMS estão com sinal aberto, respectivamente, no canal 7.2 e na FM 105.5.

Com informações da Agência ALEMS.

