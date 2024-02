Em operação PMR apreende comboio de veículos em Maracaju

A operação foi desencadeada, na manhã desta sexta-feira, 02 de fevereiro, com o intuito de coibir transporte de cargas ilícitas e práticas criminosas nas rodovias estaduais, e contou com três equipes do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR, e uma equipe da sede do BPMRv.

O objetivo da operação foi alcançado com a apreensão de 10 (veículos) sendo 4 (quatro) vans e 6 (seis) veículos de passeio, todos carregados com cargas ilícitas, sendo que alguns veículos de passeio tentaram se evadir das abordagens, empreendendo fuga na rodovia, mas foram alcançados em seguida e encaminhados.

Resultou da operação a apreensão de 3.390 (três mil trezentos e noventa) pacotes de cigarro contrabandeados, diversos produtos ilegais de origem estrangeira, além dos 10 (dez) veículos gerando um prejuízo ao crime estimado em R$ 865.700,00. Um indivíduo foi preso em flagrante e encaminho para a Polícia Federal, sendo todos os veículos e mercadorias ilegais apreendidas para envio à Receita Federal.

Leia mais: PMR inicia “Operação Tiradentes 2023” para garantir segurança nas estradas

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram