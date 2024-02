Concurso público de técnicos-administrativos da UFMS está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o concurso público de técnicos administrativaos da UFMS. Os candidatos irão concorrer a uma das 35 vagas oferecidas para nível médio e superior.

Interessados tem até o dia 8 de fevereiro para realizar a inscrições, basta acessar este link e se inscrever no concurso.

Vagas

Na Cidade Universitária, em Campo Grande, são 20 vagas para nível médio, sendo cinco para técnico em Contabilidade e 15 para técnico de Tecnologia da Informação. Para o nível superior, são oito vagas para Técnico em Assuntos Educacionais na Cidade Universitária, uma no Câmpus de Naviraí e uma no Câmpus de Ponta Porã.

Também há vagas para assistente social e médico veterinário no Câmpus de Paranaíba (CPar), para médico no Câmpus de Três Lagoas e para médicos do trabalho e homeopata na Cidade Universitária.

Provas e Edital

As provas acontecerão no dia 17 de março e serão aplicadas em Campo Grande. A divulgação e homologação do resultado final será no dia 29 de abril.

Para acessar o edital e conferir as regras e demais informações, clique aqui.

A UFMS possui atualmente cerca de 1.249 técnicos de cargos de classe A, B, C e D, com escolaridade mínima de ensino fundamental a ensino médio completo, e 528 técnicos de cargos de classe E, com escolaridade mínima de nível superior.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.