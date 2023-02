DAC entra em campo à tarde contra o Operário de Caarapó

Válido pela quinta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol o Dourados Atlético Clube , DAC entra em campo na tarde deste sábado (18/2) contra o Operário de Caarapó no estádio Douradão, em Dourados. O compromisso, está marcado para 15h30.

Com seis pontos em três jogos, o time douradense divide a liderança do Grupo B com Ivinhema FC e Aquidauanense FC. Esse será o primeiro duelo da história entre os dois clubes. A diferença entre eles está nos critérios de desempate. Dourados e Ivinhema estão com dois gols de saldo, mas o Azulão do Vale marcou cinco gols, enquanto o DAC tem três e por isso está em primeiro.

