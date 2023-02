Contra Tocantinópolis Operário tenta seguir na Copa Verde

Jogando fora de casa contra o Tocantinópolis EC o Operário FC terá hoje (18.02) um jogo decisivo pela primeira fase da Copa Verde 2023 e . O Galo será na em Palmas, capital do estado de Tocantins no Estádio João Ribeiro, às 15h (MS), terá arbitragem de Leonardo Willers Lorenzatto, auxiliado por Gislan Antonio Garcia da Silva e Adilson Rodrigo dos Santos, todos do Mato Grosso.

A disputa vale pela segunda fase e acontece em partida única. O vencedor do jogo no estádio Ribeirão avança para enfrentar o Brasiliense-DF. Em caso de empate, a disputa vai ser decidida nos pênaltis. A partida pela segunda fase está marcada para quarta-feira (22), às 20h (MS), no Estádio Serejão, em Brasília.

O técnico Celso Rodrigues deve escalar o time com a base utilizada nestas partidas. Do outro lado, o atual campeão estadual, o Tocantinópolis jogou três vezes na edição 2023 e venceu todas, além de ter ganho os pontos do confronto com o Palmas, que desistiu da competição.

A primeira fase da Copa Verde teve o primeiro classificado nesta sexta-feira (17). No confronto entre times do Acre, o Atlético Acreano foi batido, em casa, pelo São Francisco por 6 a 3. O classificado joga contra o São Raimundo-RR.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Operário-MS e Operário-PR se enfrentam na 1ª fase da Copa do Brasil