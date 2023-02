Agesul mantém em plantão para emergências

Devido ao feriado prolongado de Carnaval com previsão de chuvas para todo o Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), que foram mantidas equipes de manutenção das 17 Residências Regionais da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) para atender eventuais situações de emergência que possam surgir nas rodovias estaduais.

