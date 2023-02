Quatro equipes entram em campo neste domingo pelo Campeonato sul-mato-grossense

Quatro equipes entram em campo neste domingo (12), pela quarta rodada do Campeonato Sul-mato-grossense de futebol 2023. Os jogos serão realizados em Aquidauana, Costa Rica e Dourados.

O primeiro confronto será entre Serc e Operário, pelo grupo A. A partida está prevista para às 10h, no Estádio Laertão, em Costa Rica.

Às 16h, o Costa Rica enfrenta o Comercial. Às 15h, o Aquidauanense joga com o Ivinhema no estádio Noroeste, em Aquidauana. Já às 15h30, o DAC (Dourados Atlético Clube) disputa com o Novo no Estádio Douradão, em Dourados, ambos pelo grupo B.

Os ingressos para a partida de Dourados poderão ser comprados no dia do jogo, a partir das 14h, por R$ 20. Crianças até 10 anos não pagam e estudantes pagam meia entrada.

Conforme o regulamento, o campeonato tem dez times divididos em dois grupos. Oito (quatro de cada grupo) avançam às quartas de final, enquanto os últimos colocados serão rebaixados para o sul-mato-grossense Série B de 2024.

Com seis pontos, o Operário é líder do grupo A, o Costa Rica tem a mesma pontuação mas perde no saldo de gols. Serc e Coxim têm três pontos cada, a última colocação fica com Comercial, que ainda não marcou pontos na competição

No grupo B o Ivinhema lidera com seis pontos. Dourados, Novo, Aquidauanense e Operário Caarapoense completam a chave com três pontos cada.

