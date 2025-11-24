Cunhada e sobrinhas invadem casa e furtam R$ 154 mil para pagar dívida com agiota; trio é preso pelo GOI em Campo Grande

Três mulheres foram presas pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações) após arrombarem uma residência no bairro Parque dos Laranjais, em Campo Grande, e furtarem R$ 154 mil do proprietário. O dinheiro, segundo a Polícia Civil, seria utilizado para quitar uma dívida de R$ 180 mil com um agiota.

As principais autoras, a cunhada da vítima, de 54 anos, e a filha dela, de 20 anos, invadiram a casa na manhã de sábado (22). Uma terceira jovem, também de 20 anos e filha adotiva da mulher, não participou diretamente da invasão, mas recebeu parte do dinheiro, sendo presa por favorecimento pessoal.

De acordo com o depoimento das envolvidas, a mulher sabia que o cunhado costumava ir ao mercado todos os sábados pela manhã. Aproveitando essa rotina, ela combinou com a filha de ir até a residência no dia do crime.

Ao chegarem ao local, a jovem pulou o muro e encontrou a chave do portão no quintal, permitindo a entrada da mãe. Em seguida, as duas arrombaram a porta da cozinha utilizando uma machadinha.

Dentro da casa, foram diretamente à despensa, onde sabiam que a vítima guardava o dinheiro, R$ 156 mil provenientes da venda de um caminhão realizada cerca de 20 dias antes. Elas localizaram o montante dentro de uma caixa de papelão, pegaram R$ 154 mil e dividiram em partes iguais entre as três.

Ao retornar para casa e perceber o furto, o proprietário procurou a polícia e registrou boletim de ocorrência. Imagens das câmeras de segurança permitiram identificar as autoras, que foram localizadas e presas em flagrante.

As duas principais envolvidas foram autuadas por furto qualificado, enquanto a terceira responderá por favorecimento pessoal. Todas foram encaminhadas para a Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

A Polícia Civil segue investigando o caso e apurando a suposta atuação do agiota mencionado pelas suspeitas.

