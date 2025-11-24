Morre Ione Borges, ícone da TV brasileira, aos 73 anos em São Paulo

A apresentadora e ex-modelo Ione Borges, um dos rostos mais emblemáticos da televisão brasileira, morreu na madrugada desta segunda-feira (24), aos 73 anos, em São Paulo, vítima de insuficiência respiratória. A informação foi confirmada pela Fundação Cásper Líbero, que lamentou a perda e exaltou o legado da comunicadora.

Ione foi um dos grandes nomes da TV Gazeta, emissora onde trabalhou por mais de 30 anos e ajudou a consolidar a programação voltada ao público feminino e de variedades. Sua presença firme, acolhedora e carismática marcou gerações de telespectadores.

Carreira marcante na TV

Ione Borges ganhou notoriedade nacional ao comandar o clássico programa “Mulheres”, nas décadas de 1980 e 1990, dividindo a apresentação com Claudete Troiano. O programa se tornou um dos mais tradicionais da TV brasileira, destacando-se pela proximidade com o público e pela abordagem de temas do cotidiano.

A apresentadora também esteve à frente de outras atrações da Gazeta, como “Pra Você” e “Manhã Gazeta”, reforçando sua versatilidade e importância na comunicação feminina e comunitária.

Em nota, a Fundação Cásper Líbero afirmou que Ione foi um “ícone da televisão brasileira e rosto inconfundível da TV Gazeta por décadas”, destacando que sua trajetória influenciou o jornalismo feminino e o formato dos programas de variedades que ganharam força a partir dos anos 1980.

O velório de Ione Borges será realizado nesta segunda-feira (24), das 16h às 20h, no Funeral Velar Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. Familiares, amigos e admiradores são esperados para prestar as últimas homenagens a uma das apresentadoras mais queridas da televisão.

